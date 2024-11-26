В петербургской школе №142 прошел региональный этап чемпионата "Профессионалы"

В течение нескольких дней ученики 8-го класса выполняли облицовку плиткой вертикальных и горизонтальных поверхностей, создавая декоративные узоры.

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". Одной из площадок для проведения соревнований стала школа №142 Выборгского района, где участники юниорской компетенции "Облицовка плиткой" демонстрировали свои навыки. Данное образовательное учреждение выбрано неслучайно – с осени 2024 года здесь работает один из первых в стране строительных классов – сообщил портал "Строительный Петербург".

В течение нескольких дней ученики 8-го класса выполняли облицовку плиткой вертикальных и горизонтальных поверхностей, создавая декоративные узоры. Оценка конкурсных работ проводилась по нескольким критериям, включая точность выполнения, качество отделки, аккуратность, а также способность презентовать результат. В состав экспертной комиссии вошли студенты "Колледжа Метростроя", где ранее проходила подготовка участников.

Организаторы чемпионата отмечают высокий уровень подготовки школьников, несмотря на отсутствие у них значительного опыта. Конкурс показал, что развитие строительных компетенций среди молодежи способствует формированию квалифицированных кадров, востребованных в отрасли.

Имена победителей и призеров регионального этапа станут известны 6 марта. Лучшие участники получат возможность продолжить соревнование на межрегиональном и федеральном уровнях, а также пройти стажировку в одной из строительных компаний Санкт-Петербурга.

Видео: портал "Строительный Петербург"