В Петербурге проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы"

В течение месяца участники соревнуются по 184 основным и 110 юниорским компетенциям.

В Санкт-Петербурге стартовал региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Одной из площадок для юниорских соревнований стала школа №142 Выборгского района, расположенная в ЖК "Северная долина". Здесь проходит конкурс по компетенции "Облицовка плиткой". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Федеральный проект "Профессионалитет" направлен на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие компании страны. В этом году городской девелопер в третий раз выступил индустриальным партнёром чемпионата. Компания стала главным экспертом в юниорской компетенции "Облицовка плиткой", а также участвует в оценке трёх основных компетенций: "Кирпичная кладка", "Сухое строительство и штукатурные работы" и "Технологии информационного моделирования BIM". Эти соревнования проходят на базе Колледжа Метростроя.

Региональный этап чемпионата начался в Петербурге в начале февраля. В течение месяца участники соревнуются по 184 основным и 110 юниорским компетенциям. В школе №142 пять учеников строительного класса выполняют задания по облицовке плиткой вертикальных и горизонтальных поверхностей, включая создание декоративных рисунков. Эксперты оценивают не только качество работы, но и соблюдение техники безопасности, подготовку к облицовке, точность выполнения заданий и умение презентовать результат.

Итоги регионального этапа станут известны 6 марта. Победители и призёры получат возможность пройти стажировку у городского девелопера.

Фото: ВКонтакте/ Профессионалы | Санкт-Петербург