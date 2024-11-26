Восьмиклассник строительного класса в Петербурге стал победителем чемпионата "Профессионалы"

Конкурсное задание для участников заключалось в выполнении декоративного рисунка с символикой Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге подвели итоги регионального этапа всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы". В компетенции "Облицовка плиткой" среди юниоров первое место занял Максим Бубнов, ученик 8-го класса школы №142 Выборгского района. Это одно из первых учебных заведений в стране, где создан строительный класс, готовящий будущих специалистов отрасли, рассказал портал "Строительный Петербург".

Конкурсное задание для участников заключалось в выполнении декоративного рисунка с символикой Санкт-Петербурга. По словам главного эксперта соревнований, директора по развитию производственной системы "СМУ-Юнтолово" Ильи Иванова, задание оказалось непростым, особенно с учетом небольшого опыта конкурсантов. Однако ребята справились с работой на высоком уровне, продемонстрировав отличные навыки. Оценивали работы эксперты, среди которых были студенты Колледжа Метростроя. По итогам конкурса призовые места также заняли Ярослав Васильев и София Арсланова.

Учебная программа специализированных стройклассов предполагает не только практическую подготовку в мастерских, но и углубленное изучение профильных дисциплин: физики, химии, математики и других предметов, необходимых будущим профессионалам. Такой подход соответствует концепции чемпионатного движения "Профессионалы", направленного на освоение востребованных специальностей и развитие прикладных навыков.

Победители регионального этапа получат возможность представить Санкт-Петербург на межрегиональном и федеральном уровнях чемпионата. Финал всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" пройдет осенью в Санкт-Петербурге, где лучшие молодые мастера страны поборются за победу.

Фото: Главстрой Санкт-Петербург