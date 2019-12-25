Петербурженка стала победительницей чемпионата "Профессионалы" в компетенции "Организация экскурсионных услуг" среди юниоров

Во Владивостоке завершились соревнования итогового этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в компетенции "Организация экскурсионных услуг" среди юниоров. В чемпионате приняли участие 13 конкурсантов из разных регионов России, которые выполняли задания по четырём модулям: разработка и проведение фрагмента экскурсии, создание аудиогида и решение проблемной ситуации на английском языке. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Северную столицу на соревнованиях представляла воспитанница историко-краеведческого клуба "Петрополь" Санкт‑Петербургского городского Дворца творчества юных Маргарита Бабурина.

Маргарита Бабурина поделилась своими впечатлениями, отметив, что участие в чемпионате научило её быстро приспосабливаться к неожиданным ситуациям, легко адаптироваться к новым критериям и развивать находчивость. Она призналась, что с одной стороны невероятно рада тому, что смогла пройти все этапы и выиграть в финале, несмотря на то, что участвует впервые. Однако с другой стороны, ей грустно осознавать, что повторить такой путь в этой компетенции уже не получится.

Фото: пресс-служба комитета по образованию Петербурга