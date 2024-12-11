Как петербургские восьмиклассники проходят профориентационную программу "Строительные классы"

Основной площадкой для проведения практических занятий стали мастерские СПБ ГБПОУ "Колледж Метростроя".

Ученики школы № 142 Выборгского района Петербурга осваивают профориентационную программу "Строительные классы". Проект реализуется в сотрудничестве с городским Центром опережающей профессиональной подготовки и компанией "Главстрой Санкт-Петербург".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", целый год восьмиклассники занимаются предпрофильной подготовкой в мастерских со спецоборудованием. Также в программу входят факультативные занятия и экскурсии на строительные площадки.

Основной площадкой для проведения практических занятий стали мастерские СПБ ГБПОУ "Колледж Метростроя". На базе колледжа ученики 8-х классов школы № 142 знакомятся с профессиями маляра, штукатура и плиточника. В этих компетенциях школьники примут участие в конкурсной программе чемпионата "Профессионалы".

Также в рамках программы "Строительные классы" в 142 школе проходит курс "Архитектурно-строительные горизонты: путь к профессии". С помощью преподавателей СПбГАСУ ребята узнают об особенностях архитектурных направлений. Кульминацией курса стали защита мини-проектов с макетами зданий и прилегающих территорий.

По окончании профориентационной программы школьник наряду с аттестатом о среднем образовании получат документ о профессиональной подготовке.

Видео: портал "Строительный Петербург"