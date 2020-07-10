Петербургские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по ушу в Китае

А мастер спорта России Тихон Никитин взял "серебро" и "бронзу" мирового чемпионата.

Спортсмены из Петербурга взяли "золото" первенства и чемпионата мира по ушу. Об этом 21 октября сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что турнир прошел в Китае. Так, Дмитрий Тиунов стал победителем чемпионата мира, Мария Калугина завоевала золотую медаль первенства. А мастер спорта России Тихон Никитин взял "серебро" и "бронзу" мирового чемпионата.

Ранее мы рассказывали о том, что яхтсмены школы "Крестовский остров" завоевали награды на первенстве РФ по парусному спорту в Таганроге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online