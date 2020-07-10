  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по ушу в Китае
Сегодня, 15:59
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургские спортсмены одержали победу на чемпионате мира по ушу в Китае

0 0

А мастер спорта России Тихон Никитин взял "серебро" и "бронзу" мирового чемпионата.

Спортсмены из Петербурга взяли "золото" первенства и чемпионата мира по ушу. Об этом 21 октября сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Отмечается, что турнир прошел в Китае. Так, Дмитрий Тиунов стал победителем чемпионата мира, Мария Калугина завоевала золотую медаль первенства. А мастер спорта России Тихон Никитин взял "серебро" и "бронзу" мирового чемпионата. 

Ранее мы рассказывали о том, что яхтсмены школы "Крестовский остров" завоевали награды на первенстве РФ по парусному спорту в Таганроге. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: китай, спорт, ушу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии