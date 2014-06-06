Яхтсмены школы "Крестовский остров" завоевали награды на Первенстве РФ по парусному спорту в Таганроге

Знаменательно, что воспитанники петербургской парусной школы "Крестовский остров" вновь продемонстрировали высокое мастерство и упорство, завоевав заслуженные награды.

Завершилось первенство России по парусному спорту, проходившее в Таганроге. В течение шести дней на воде соревновались более двухсот молодых спортсменов из различных уголков нашей страны. Условия соревнований оказались непростыми — погода преподнесла спортсменам серьезные испытания ветром и волнами, став настоящим экзаменом на прочность.

Знаменательно, что воспитанники петербургской парусной школы "Крестовский остров" вновь продемонстрировали высокое мастерство и упорство, завоевав заслуженные награды. Благодаря систематическому труду тренеров и личной мотивации юные спортсмены смогли подтвердить репутацию своей школы одним из лучших центров подготовки талантливых яхтсменов.

Регион Петроградского района продолжает оставаться одной из ключевых площадок для развития парусного спорта, регулярно пополняя список успешных имен в спортивной истории. Примеры успехов воспитанников школы служат отличным стимулом для подрастающего поколения, вдохновляя будущих чемпионов ставить перед собой амбициозные цели и стремиться к новым вершинам.

Подробнее ознакомиться с итоговыми протоколами и именами призёров можно на официальной странице парусной школы "Крестовский остров".

Ранее мы сообщили о том, что школьники из Пушкинского района завоевали медали на Первенстве РФ по спортивному ориентированию.



Фото: Telegram / Петроградский район СПб