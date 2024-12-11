По дороге на работу большая часть петербуржцев читает

А каждый пятый предпочитает просто смотреть в окно.

Жители Петербурга рассказали, чем занимаются по дороге на работу в общественном транспорте. Опрос провели аналитики сервиса SuperJob, стало известно Piter.TV 13 января.

Порядка 28% опрошенных читают книги, а 15% слушают музыку. На третьем месте оказались сон и просмотр новостей в интернете (по 14%), 8% заняты просмотром фильмов или сериалов. Примерно 7% респондентов уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню, 6% листают социальные сети, 5% играют в телефоне.

Чтением книг занимаются чаще женщины, чем мужчины. Последние же больше слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.

А каждый пятый по пути на работу предпочитает просто смотреть в окно.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)