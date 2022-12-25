Сомнолог объяснил, чем вредна привычка ставить на утро несколько будильников

Также ученые выяснили, что одна бессонная ночь способна вызвать старение мозга на два года.

Старший научный сотрудник сомнологической лаборатории Центра Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарёв рассказал, почему не стоит ставить несколько будильников через определенные интервалы.

Специалист в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" отметил, что это очень сильный стресс для организма.

Сначала прозвенел один будильник, что вызвало пробуждение. Потом есть вероятность, что вы за эти 10 минут заснете, а потом снова пробуждение. В итоге вы будете себя чувствовать нехорошо. Михаил Бочкарёв

Также ученые выяснили, что одна бессонная ночь способна вызвать старение мозга на два года. Но при этом изменения исчезают после хорошего ночного отдыха.

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