Мужчина выпал из окна на улице Воровского в Кингисеппе

Остался ли жив пострадавший, пока неизвестно.

Молодой человек выпал из окна на улице Воровского в Кингисеппе. Очевидец событий обратилась в полицию, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, инцидент случился в 4-м подъезде у дома №11. Она увидела произошедшее в окно около 12-ти часов 18-го октября. Точный этаж, с которого выпал неизвестный, она не назвала, однако это было точно выше 3-го этажа.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ДТП в Тихвинском районе Ленобласти погибли два человека.

Фото: Piter.TV