В петербургском баре подрались Человек-паук и Фредди Крюгер

Мужчины устроили рукопашную из-за результатов конкурса нарядов.

В ночь на 1 ноября в петербургском баре на конкурсе хэллоуинских костюмов между Человеком-пауком и Фредди Крюгером произошел конфликт, в результате чего мужчины подрались. Об этом сообщили "РИА Новости".

Выяснилось, что мужчины устроили рукопашную из-за результатов конкурса нарядов. Дело в том, что зрители определили двух победителей – Человека-паука и Фредди Крюгера. Первый не принял такого итога праздника, он накинулся с кулаками на своего оппонента. В драку влезли и работники бара. Разнимали молодых людей полицейские.



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Фото: Pxhere