После драки в баре на Бухарестской улице возбуждено уголовное дело

Конфликт начался в лифте торгового комплекса.

28 декабря в полицию Фрунзенского района обратился 24-летний управляющий бара и рассказал, что в заведении в торговом комплексе дома 30 по Бухарестской улице произошла драка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На месте наряд патрульно-постовой службы задержал двух 26-летних граждан одного из государств ближнего зарубежья, 23-летнего местного жителя, которые работают поварами в этом баре, и четырех посетителей в возрасте 36-47 лет.

Установлено, что вечером того же дня в лифте торгового комплекса между тремя сотрудниками бара и четырьмя участниками другой компании случился конфликт, переросший в драку на выходе из здания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). На пятерых участников ссоры составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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Фото: Piter.TV