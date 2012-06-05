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Полицейские задержали участников   конфликта  на Лиговском проспекте
Сегодня, 14:23
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Полицейские задержали участников   конфликта  на Лиговском проспекте

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Нервный водитель накинулся с кулаками на пешехода.

Накануне вечером, 19 декабря, на Лиговском у дома № 44 проспекте произошла драка. Участниками конфликта стали водитель и пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Драку спровоцировало замечание прохожего. 44-летний мужчина возмутился, что автомобилист припарковал свою машину Kia прямо на тротуаре. Нервный водитель покинул салон авто и накинулся с кулаками на горожанина. 

В этот же день полицейские задержали агрессивного автомобилиста. Им оказался 29-летний мужчина, уроженец одного из соседних государств.

Оба участника конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

Теги: водитель избил пешехода, задержание, лиговский проспект, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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