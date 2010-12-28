Избитый Григорием Лепсом житель Петербурга опознает певца по фото

Правоохранители завели уголовное дело на певца и его помощника.

Житель Петербурга, который пострадал в драке с певцом Григорием Лепсом, опознает исполнителя по фотографии. Процедура пройдет 12 декабря в рамках уголовного дела, которое открыли правоохранители после потасовки с участием артиста и посетителя бара на Московском проспекте. Об этом "Невским Новостям" рассказал адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

Ссора между мужчинами случилась в ночь на 3 декабря. Драку начал помощник Григория Лепса, потом в конфликт влез и сам певец. Пострадавший ушел из бара с переломом носа и ушибами.

Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка завели дело по статье о причинении легкого вреда здоровью.

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Фото: Невские Новости