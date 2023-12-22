  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы увидели за окном человеческую голову
Сегодня, 11:16
229
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы увидели за окном человеческую голову

0 0

На место приехали правоохранители, которые установили, что, по предварительным данным, 48-летний мужчина решил свести счеты с жизнью.

Жители дома по улице Турку в Петербурге увидели за окном голову человека без туловища. Об этом пишет "Фонтанка".

Шокирующая картина предстала перед горожанами 23 мая. На место приехали правоохранители, которые установили, что, по предварительным данным, 48-летний петербуржец решил свести счеты с жизнью. Его тело было обнаружено под окнами дома.

Отмечается, что полный тезка и ровесник погибшего являлся кандидатом политических наук.

Ранее на Piter.TV: в озере в Ленобласти нашли тело мужчины. 

Фото: Piter.TV

Теги: тело человека, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии