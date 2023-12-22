Петербуржцы увидели за окном человеческую голову

На место приехали правоохранители, которые установили, что, по предварительным данным, 48-летний мужчина решил свести счеты с жизнью.

Жители дома по улице Турку в Петербурге увидели за окном голову человека без туловища. Об этом пишет "Фонтанка".

Шокирующая картина предстала перед горожанами 23 мая. На место приехали правоохранители, которые установили, что, по предварительным данным, 48-летний петербуржец решил свести счеты с жизнью. Его тело было обнаружено под окнами дома.

Отмечается, что полный тезка и ровесник погибшего являлся кандидатом политических наук.

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Фото: Piter.TV