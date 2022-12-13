В Петербурге запустили чат-бот по качеству питания в школах

Чат-бот поможет получать обратную связь от родителей по вопросам организации питания в образовательных учреждениях.

В Петербурге запустили горячую линию и чат-бот по качеству питания в образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С помощью горячей линии родители могут получить консультацию по интересующим вопросам и сообщить о случаях некачественного питания в конкретном образовательном учреждении. По фактам обращений Управлением соцпитания будет приниматься решение о проведении внеплановой проверки.

Чат-бот поможет получать обратную связь от родителей по вопросам организации питания в образовательных учреждениях. Доступ в чат-бот организован по лицевому счету школьников, который родители используют для входа на портал "Петербургское образование". Это обеспечит достоверность результатов опросов. Первый опрос, посвященный оценке качества питания, уже стартовал.

Единая горячая линия по вопросам организации питания в образовательных учреждениях работает по будням с 9:00 до 21:00 по номеру 246-74-54. Чат-бот "Питание в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга" в мессенджере Telegram доступен по ссылке.

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Фото: pxhere.com