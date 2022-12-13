Юным петербуржцам предложили придумать интерьеры для школьных столовых

Проекты на конкурс можно подать до конца апреля.

Петербургским детям предложили придумать дизайн для школьных столовых. В Северной столице стартовал конкурс. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Жюри выберут 43 лучших проекта, которые потом строители воплотят в жизнь. До конца апреля в образовательных учреждениях, где планируется капремонт и реконструкция столовых, учащиеся могут предложить работы на конкурс "Столовая глазами школьников".

Кроме того, 350 школ получат новое оборудование. Программу по модернизации пищеблоков запустили в прошлом году, закончится она в 2024 году.

Ревизоры проверят в школах качество питания. Родители тоже могут присоединиться к таким проверкам.

Ранее на Piter.tv: следующей весной откроется Центр киберспорта в Петербурге.

Фото: Pxhere