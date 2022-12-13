Следующей весной откроется Центр киберспорта в Петербурге

В центре будут проходить уроки кибербезопасности для школьников и пенсионеров.

В Петербурге откроется Центр киберспорта на проспекте Наставников, 7. Об этом 2 марта сообщили в администрации Красногвардейского района.

По данным администрации, это будет первое в городе киберпространство на базе государственной спортивной школы. В центре смогут бесплатно заниматься без ограничений по возрасту и спортивному уровню.

В помещении разместят главный зал для турниров с видеостеной и зоной для болельщиков, а также два малых игровых зала для командных тренировок. В центре будут проходить уроки кибербезопасности для школьников и пенсионеров. Также будет оборудована игровая зона с приставками и платформами виртуальной реальности для подростков и молодежи, отдельные залы для командных турниров и больших мероприятий.

Ранее в Петербурге орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками МЧС. Аферисты предлагают установить пожарные извещатели по сильно завышенной стоимости.

Фото: Teelgram / Пресс-сек Красногвардейского