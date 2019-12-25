Чат-бот "Буду мамой" запустили в Ленобласти

Комитет по социальной защите Ленинградской области предлагает будущим и недавно ставшим родителями воспользоваться услугами чат-бота "Буду мамой". Чат-бот предоставляет подробную информацию о мерах поддержки семей в 47-м регионе, которые доступны на этапе беременности и после рождения ребенка.
Новый чат-бот также объясняет, как молодые родители могут назначить себе социального куратора и получить доступ ко всем мерам социальной поддержки семьям с детьми в Ленинградской области.
Чтобы начать работу с чат-ботом, необходимо нажать кнопку "Старт". Программа доступна только в мессенджере Telegram по ссылке.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти предлагают ввести льготную ипотеку при рождении первенца.
Фото: Pxhere
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