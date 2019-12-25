В Ленобласти предлагают ввести льготную ипотеку при рождении первенца

В регионе ежегодно появляется на свет около 16 тыс. новорожденных.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать стратегию по увеличению уровня рождаемости в регионе и улучшить поддержку семей при появлении первого и второго ребенка. Об этом информирует пресс-служба правительства области.

В регионе ежегодно появляется на свет около 16 тыс. новорожденных. Примерно 4 тыс. из них зарегистрированы как родившиеся в Петербурге, хотя фактически получают социальную помощь и подают заявления на места в детских садах области.

Ранее сообщалось, что местные власти намерены создать новые инициативы поддержки для будущих родителей и семей с детьми. В частности, ожидаются предложения по льготным ипотечным условиям, которые будут зависеть от числа детей в семье, появление должности терапевта для беременных, а также расширение перечня необходимых лекарств для будущих матерей.

Ранее мы сообщили о том, что с начала сезона в Ленобласти собрано 8,5 га яблок.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")