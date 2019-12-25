С начала сезона в Ленобласти собрано 8,5 га яблок

В 2023 году было собрано 260 тонн яблок.

Сегодня отмечается один из важнейших праздников в православном календаре – Преображение Господне, также известный как Яблочный Спас. В этот день верующие приносят в церковь яблоки и другие плоды нового урожая для освящения.

В Ленинградской области, в хозяйстве "Брод" Лужского района, был собран первый урожай летних яблок. Общий вес собранных плодов составил 20 тонн. Среди сортов были представлены Папировка, Избранница и Мелба.

19 августа, в день Яблочного Спаса, православные традиционно освящают плоды нового урожая. После этого праздника на Руси обычно начинался массовый сбор фруктов. В Ленинградской области уже убрано 8,5 гектара яблонь, валовой сбор составляет 25 тонн. В 2023 году было собрано 260 тонн яблок.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)