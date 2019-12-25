Взрывные работы пройдут в Бокситогорском районе на этой неделе

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Как информирует МЧС России по Ленинградской области, на этой рабочей неделе, с 19 по 23 августа, на территории Бокситогорского района запланированы плановые взрывные работы.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

В 47-ом регионе подобные мероприятия являются обычным делом, включая взрывы на карьерах. Чтобы избежать паники среди населения, соответствующие органы заранее публикуют предупреждения.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы у села Посадников Остров заканчивается в Ленобласти.

Фото: Pxhere