Ремонт трассы у села Посадников Остров заканчивается в Ленобласти

В регионе также готовятся к ремонту еще одной дороги к садовым участкам.

В Киришском районе завершается восстановление дороги, которая ведет в село Посадников Остров. Работы осуществляются в рамках совместной инициативы Ленинградской области и Санкт-Петербурга по модернизации подъездных путей к садоводствам.

На данном участке дороги уложено семь километров нового асфальтового покрытия. Также на разворотном кольце для автобусных маршрутов была оборудована остановка. На следующей неделе специалисты планируют приступить к нанесению дорожной разметки и подсыпке обочин.

В регионе также готовятся к ремонту еще одной дороги к садовым участкам. Реставрация будет проводиться на отрезке от деревни Кузьминка в сторону Мяглово, и старт обновления этого маршрута запланирован на ближайшее время.

Дорожники Ленинградской области сообщили и о ходе других работ в рамках программы по обновлению подъездных путей. Ремонт затронул участки трасс в Бокситогорском, Волховском, Кингисеппском, Лужском, Приозерском и Тосненском районах, а также в Сосновом Бору.

Ранее мы сообщили о том, что с момента запуска дорожный чат-бот Ленобласти обработал почти 700 обращений.

Фото: Telegram / Dorogi_lo