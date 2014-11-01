С момента запуска дорожный чат-бот Ленобласти обработал почти 700 обращений

Дорожные службы 47 региона отмечают, что этот инструмент стал популярным благодаря своей оперативности и удобству: он позволяет быстро передавать информацию о дорожных ситуациях и получать ответы.

Жители Ленинградской области активно используют дорожный чат-бот Lenavtodorsupport_bot, который был запущен весной 2024 года. С момента запуска он обработал почти 700 обращений. Дорожные службы 47 региона отмечают, что этот инструмент стал популярным благодаря своей оперативности и удобству: он позволяет быстро передавать информацию о дорожных ситуациях и получать ответы.

Чат-бот дает возможность всего в два клика отправить заявку в диспетчерскую службу "Ленавтодора", прикрепив фото и видео, а также определив координаты участка с помощью функции геолокации. Кроме того, для постоянных пользователей предусмотрена опция запоминания контактов, что еще больше ускоряет процесс подачи заявки.

Чат-бот также интегрирован с дорожным каналом @dorogi_47 в Telegram, где на этой неделе был добавлен счетчик обращений. Теперь количество поданных заявок отображается в левом верхнем углу канала. Дорожники Ленобласти призывают жителей продолжать активно пользоваться этим сервисом.

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Фото: Ленавтодор