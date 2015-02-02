Части россиян положена доплата к пенсии за иждивенцев и сельский стаж

За каждого ребёнка доплатят 3 195 рублей.

Член Государственной думы Алексей Говырин напомнил россиянам о дополнительных выплатах к пенсии, которые положены отдельным категориям граждан. Размеры надбавок изменились после январской индексации фиксированной выплаты на 7,6%. В интервью RT депутат подробно разъяснил, кто и на какие суммы может рассчитывать.

Первое основание для надбавки — содержание нетрудоспособных иждивенцев: детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет или нетрудоспособных родителей пенсионера. За каждого такого человека государство доплачивает треть фиксированной выплаты — около 3 195 рублей. Учитывается не более трёх иждивенцев одновременно.

Отдельная надбавка положена тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Размер прибавки — четверть фиксированной выплаты, то есть около 2 396 рублей. Доплата сохраняется при переезде в город, но приостанавливается при официальном трудоустройстве.

Для работающих в районах Крайнего Севера действуют повышенные коэффициенты: при стаже от 15 лет пенсия увеличивается на 50%, при стаже от 20 лет в приравненных местностях — на 30%.

Фиксированная выплата удваивается до 19 169 рублей для граждан, достигших 80 лет, а также для инвалидов I группы. Если есть оба основания, выплата увеличивается только один раз. Если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума (в среднем по стране — 16 288 рублей), доплата до этого уровня производится автоматически.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)