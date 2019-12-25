В Госдуме предложили сохранить доплату к пенсии инвалидов при трудоустройстве

Инвалидам сохранят доплату даже после выхода на работу.

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой сохранять социальную доплату к пенсии для граждан с инвалидностью после их трудоустройства. Соответствующее обращение направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

В тексте обращения указывается, что для взрослых граждан с инвалидностью целесообразно установить переходный период после начала трудовой деятельности. В течение этого времени социальная доплата к пенсии должна сохраняться в полном объеме.

Продолжительность такого периода, по мнению авторов инициативы, следует определить после финансово-экономической оценки. При этом необходимо учесть численность потенциальных получателей и возможные последствия для бюджета.

Депутаты уверены, что реализация предложения снизит финансовые риски для человека с инвалидностью при выходе на работу. Это сделает переход к трудовому доходу более плавным. Кроме того, инициатива дополнит существующие меры поддержки работодателей прямой помощью самому гражданину на этапе трудоустройства.

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Фото: Piter.tv