В здании театра "Особняк" на Петроградке обрушилась ограда балкона

На месте работает ЖКС №1 Петроградского района.

Днем 22-го сентября у театра "Особняк" на Каменноостровском проспекте обвалилась часть ограждения балкона. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Театр находится в доме №55. По предварительным данным, ограждение упало с пятого этажа. Площадь обрушения составила 10 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

На месте представители Жилкомсервиса №1 Петроградского района. Администрация района решает, что делать с балконом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время ремонта в квартире на набережной Фонтанки рухнул потолок.

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