В июле из Петербурга в Египет запустят чартерные рейсы

Самолёты будут летать раз в 10 дней.

Уже в июле запустят чартерные рейсы из Петербурга в Египет. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу туроператора TEZ TOUR.

Сейчас самолёты авиакомпании iFly уже летают из московского Внуково в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Рейсы выполняются дважды в неделю на каждый курорт. С 23 июня частота рейсов будет увеличена, а с июля к ним добавятся рейсы из Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

С середины июля петербуржцы смогут отправиться в Хургаду прямым рейсом, правда, самолёты будут летать раз в 10 дней.

Также из Петербурга запускают прямые рейсы в Казахстан.

Фото: Piter.tv