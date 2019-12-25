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В июле из Петербурга в Египет запустят чартерные рейсы
Сегодня, 12:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В июле из Петербурга в Египет запустят чартерные рейсы

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Самолёты будут летать раз в 10 дней.

Уже в июле запустят чартерные рейсы из Петербурга в Египет. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу туроператора TEZ TOUR.

Сейчас самолёты авиакомпании iFly уже летают из московского Внуково в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Рейсы выполняются дважды в неделю на каждый курорт. С 23 июня частота рейсов будет увеличена, а с июля к ним добавятся рейсы из Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

С середины июля петербуржцы смогут отправиться в Хургаду прямым рейсом, правда, самолёты будут летать раз в 10 дней.

Также из Петербурга запускают прямые рейсы в Казахстан. 

Фото: Piter.tv

Теги: египет, чартер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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