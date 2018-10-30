В Петербург ввезли около 3 тыс. чайников с нарушением таможенных правил

По транзитной декларации в Северную столицу ввозили блендеры стоимостью 5 млн рублей.

В Петербурге при досмотре товарной партии таможенники обнаружили 3 тыс. электрических чайников, информация о которых отсутствовала в транзитной декларации. По ней в Северную столицу ввозили блендеры стоимостью 5 млн рублей. Однако вместе с ними были и чайники, сообщили в ФТС России.

По факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товаров при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. Рамиль Рахматуллин, начальник Шушарского таможенного поста

Бытовую технику вернут владельцу для таможенного декларирования и выпуска в свободное обращение.

Видео, фото: пресс-служба ФТС России