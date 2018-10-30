  1. Главная
Сегодня, 11:50
В Петербург ввезли около 3 тыс. чайников с нарушением таможенных правил

По транзитной декларации в Северную столицу ввозили блендеры стоимостью 5 млн рублей.

В Петербурге при досмотре товарной партии таможенники обнаружили 3 тыс. электрических чайников, информация о которых отсутствовала в транзитной декларации. По ней в Северную столицу ввозили блендеры стоимостью 5 млн рублей. Однако вместе с ними были и чайники, сообщили в ФТС России. 

По факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товаров при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита в отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. 

Рамиль Рахматуллин, начальник Шушарского таможенного поста 

Бытовую технику вернут владельцу для таможенного декларирования и выпуска в свободное обращение. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец не заплатил таможне 3,8 млн рублей при ввозе телефонов и планшетов. 

Видео, фото: пресс-служба ФТС России 

