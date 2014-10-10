Петербург вошел в топ-5 городов с самыми дорогими чайными церемониями

Сегодня в крупнейших городах России функционирует 231 заведение, предлагающее знакомство с чайными традициями.

Интерес россиян к чайной культуре заметно возрос: с 2021 года количество специализированных клубов, организующих чаепития и церемонию дегустации чая, увеличилось на 32%. Сегодня в крупнейших городах России функционирует 231 заведение, предлагающее знакомство с чайными традициями. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на 2ГИС.

Осенью активность пользователей резко повысилась: в октябре количество поисковых запросов выросло на 48% по сравнению с июнем. Средняя стоимость посещения чайного клуба составляет около 950 рублей.

Наиболее доступные варианты предлагаются в Волгограде, Воронеже и Уфе, тогда как самые дорогие мероприятия проходят в Москве, Красноярске, Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге.

