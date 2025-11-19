Педиатр Кашаба рассказал о вреде детского шампанского

Особенно опасно употребление подобной газировки на пустой желудок.

Лидер движения "Трезвая Россия" и депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев охарактеризовал продажу детского шампанского как роковую ошибку. Хамзаев утверждает, что подобная традиция способна сформировать неправильное отношение ребёнка к спиртному, когда вместо предупреждения о вреде алкоголя родители сами вводят малыша в атмосферу, благоприятствующую знакомству с алкогольной культурой. Парламентарий особо подчеркнул, что законодательство предусматривает наказание за такое воспитание, но, приобретая детские игристые вина, взрослые осознанно игнорируют риски.

Эксперт в области педиатрии и лимфологии Игорь Кашаба согласился с депутатом, пояснив "Вечернему Санкт-Петербургу", что детский праздник с участием "шампанского" способен оказать пагубное влияние на здоровье ребёнка. Детское шампанское — это обыкновенная газированная вода с добавлением большого количества сахара. Нужно учитывать, что потребление сахаров жителями нашей страны, и особенно детьми, давно вышло за рамки разумного. Сахар содержится едва ли не во всех продуктах питания, заменяя натуральные вкусы, поясняет доктор.

Особенно опасно употребление подобной газировки на пустой желудок, добавляет Кашаба. Резкий выброс сахара провоцирует сильную нагрузку на поджелудочную железу, вызывая выработку инсулина и создавая почву для последующего развития устойчивости организма к нему. В результате появляется предрасположенность к ожирению, диабету II типа и различным заболеваниям обмена веществ. В сочетании с современными стрессами и неправильным питанием увеличивается вероятность диабета I типа, возникающего из-за нарушений иммунитета.

Кроме того, пузырьки углекислого газа в напитке отрицательно влияют на защитные свойства слизистой оболочки желудка, приводя к снижению выработки кислоты и облегчая попадание вредных микроорганизмов в пищеварительную систему. Повышается риск паразитарных инфекций, поскольку среда желудка, выполняющая функцию защиты от паразитов, ослабевает. Особенно подвержены риску дети, которым родители назначают лекарства, снижающие кислотность желудка, полагая, что защищают ребёнка от воспаления слизистой. Такие действия недопустимы и могут серьёзно повредить здоровью, предупреждает Кашаба.

Фото: freepik (KamranAydinov)