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Размер чаевых в Петербурге увеличился
Сегодня, 9:38
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Размер чаевых в Петербурге увеличился

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Средний размер чаевых увеличился на 14%, составив 369 рублей.

В кафе и ресторанах в РФ летом 2024 года чаевые посетители оставили более 10 млн раз. Это на 18% больше, чем в 2023 году. 

Средний размер чаевых увеличился на 14%, составив 369 рублей. По информации издания "РИА Новости", чаще их оставляли в заведениях Москвы, Петербурга и Кубани. 

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году туристы потратили на рестораны Северной столицы около 92 млрд рублей. Также регулярно проводятся ярмарки, фестивали и конкурсы, чтобы повысить привлекательность города как кулинарного центра. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: кафе и рестораны, чаевые
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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