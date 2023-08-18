Размер чаевых в Петербурге увеличился

Средний размер чаевых увеличился на 14%, составив 369 рублей.

В кафе и ресторанах в РФ летом 2024 года чаевые посетители оставили более 10 млн раз. Это на 18% больше, чем в 2023 году.

Средний размер чаевых увеличился на 14%, составив 369 рублей. По информации издания "РИА Новости", чаще их оставляли в заведениях Москвы, Петербурга и Кубани.

Ранее мы рассказывали о том, что в прошлом году туристы потратили на рестораны Северной столицы около 92 млрд рублей. Также регулярно проводятся ярмарки, фестивали и конкурсы, чтобы повысить привлекательность города как кулинарного центра.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)