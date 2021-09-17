Из петербургского реестра ресторанов исключили 40 заведений общепита

С 1 сентября 2025 года в специальный городской реестр ресторанов, дающих право законно торговать алкоголем после 22:00, вошли 192 заведения.

С 1 сентября 2025 года в специальный городской реестр ресторанов, дающих право законно торговать алкоголем после 22:00, вошли 192 заведения. Предпринимателями было подано 349 заявок, из которых 66 находятся на рассмотрении, а более 50 отклонены без анализа. Данные предоставил Business FM Петербург.

Как поясняют в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, основания для отказа различны: одни заведения не имеют договоров на охранные услуги, другие подавали электронные заявки без цифровой подписи, третьи представили ложные сведения.

В комитете уточнили, что из списка исключили 40 заведений. Первым в городе отказ в регистрации получил бар "РусБар" на проспекте Ветеранов, потому что его вход расположен не с магистрали, а со второстепенной улицы. Отказ получили также такие заведения, как бар "ЧПХ Крафт" на Московском проспекте, ресторан русской кухни "Чеховъ" на Петропавловской улице, бар Gypsies & Jews на улице Ломоносова и несколько точек сети "Контакт Бар".

Фото: Piter.TV