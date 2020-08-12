На Серафимовском кладбище проходит церемония возложения цветов к мемориалу погибших подводников на АПЛ "Курск"

Церемония началась в 14:00.

Сегодня, 12 августа, в 14:00 на Серафимовском кладбище началась церемония отдания воинских почестей у мемориала погибшим подводникам с "Курска". Там захоронены 32 члена экипажа, к мемориалу возложили цветы и венки.

В траурной церемонии также принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее, в 12:00, в Николо-Богоявленском морском соборе прошла панихида по погибшим.

Напомним, ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года в результате катастрофы в ходе военно-морских учений. 118 человек, которые находились на борту, погибли. На Серафимовском кладбище в Петербурге находится самое большое захоронение членов экипажа

Видео: Piter.TV