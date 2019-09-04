В Николо-Богоявленском морском соборе началась панихида по погибшим подводникам на АПЛ "Курск"

Трагедия в Баренцевом море произошла 20 лет назад.

Сегодня, 12 августа, в Петербурге проводятся траурные мероприятия в память о подводниках, погибших на атомной подводной лодке "Курск". В 12:00 на территории Николо-Богоявленского морского собора началась панихида. Она проходит на улице.

В 14:00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг.

Напомним, ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море на глубине 108 метров 12 августа 2000 года в результате катастрофы в ходе военно-морских учений. 118 человек, которые находились на борту, погибли. На Серафимовском кладбище в Петербурге находится самое большое захоронение членов экипажа – 32 человека.

Видео и фото: Piter.TV