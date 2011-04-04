В Петербурге пройдет церемония гашения почтовой марки в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

Почта России выпустила почтовую марку тиражом 120 тыс. экземпляров номиналом 50 рублей.

В четверг, 6 июня, в Доме книги пройдет церемония гашения почтовой марки в честь 225-летия со дня рождения Пушкина. Начало церемонии запланировано на 12:00. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

Почта России выпустила почтовую марку тиражом 120 тыс. экземпляров номиналом 50 рублей. На ней изображен фрагмент картины Петра Кончаловского "Пушкин, сочиняющий стихи". Как будет выглядеть марка, горожане узнают только в день гашения.

В четверг с 13.00 до 15.00 посетители Дома книги смогут бесплатно отправить ее родным и близким. В зале на первом этаже будет установлен почтовый ящик, а сотрудники Почты России помогут правильно оформить послание. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Telegram / Пиотровский Online