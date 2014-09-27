Центру "Велес" подарили машину для заготовки древесной подстилки в вольеры

Она позволит сотрудникам центра самостоятельно превращать ветки в щепу.

Группа волонтеров подарила Центру по спасению диких животных "Велес" машину для заготовки древесной подстилки в вольеры. Ранее нанимать специалиста с дробильной машиной приходилось за дополнительную плату.

В "Велесе" рассказали, что одним из основных видов корма для лосей остается веточный корм. До недавнего времени голые ветки складировали на площадке у въезда в центр, это занимало много место. После просушки измельченные ветки использовали в вольерах.

На данный момент в центре проживает более 200 животных и птиц, в том числе 22 медведя, 7 львов, 3 рыси, семейство лосей. В "Велесе" напоминают, что будут рады финансовой поддержке или волонтерской помощи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Шувалова в Мурино заметили потерявшегося енота.

Видео и фото: Велес