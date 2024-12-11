В Петербурге открылись шесть кабинетов для ранней диагностики нарушений развития плода

Новые КАОПы функционируют в Городском перинатальном центре №1, Родильном доме №6 им. проф. В.Ф. Снегирева, а также в родильных домах №9, №10, №16 и №17.

В январе 2025 года в Санкт-Петербурге на базе шести родильных домов начали работу межрайонные кабинеты антенатальной охраны плода (КАОПы). Их основная цель – улучшение диагностики и профилактики нарушений развития плода на ранних сроках беременности – рассказали в Смольном.

Новые КАОПы функционируют в Городском перинатальном центре №1, Родильном доме №6 им. проф. В.Ф. Снегирева, а также в родильных домах №9, №10, №16 и №17.

Врачи кабинетов сосредотачиваются на выявлении и предотвращении таких осложнений, как задержка роста плода, преждевременные роды, преэклампсия, врожденные пороки и хромосомные аномалии.

На сроке 11-14 недель беременности проводится первый скрининг, включающий УЗИ экспертного уровня и анализ крови на биохимические маркеры хромосомных патологий. Второй скрининг на сроке 19-21 недели также предусматривает ультразвуковое исследование для оценки состояния плода.

Ранее подобные скрининги выполнялись только в женских консультациях, которые не всегда обладали необходимым оборудованием и возможностями для дальнейшей медицинской помощи.

В 2025 году завершится строительство детского Центра хирургии врожденных пороков и восстановительного лечения на Авангардной улице, что значительно расширит возможности городской медицины.

Ранее стало известно, что большинство петербуржцев поддерживают увеличение детского пособия до 60% от заработка.

Фото: Смольный