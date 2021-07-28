В Пулково открылся центр ремонта высокотехнологичного оборудования

Аэропорт Пулково в Петербурге открыл новый центр по ремонту высокотехнологичной электроники. Этот уникальный центр будет специализироваться на диагностике и модернизации специализированного оборудования.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, среди обслуживаемых устройств будут машины противообледенительной обработки, багажные погрузчики, тягачи и снегоочистители.
Центр обеспечит бесперебойную работу свыше 400 единиц спецтехники. Кроме того, там планируют восстанавливать компоненты оборудования и заменять их на российские аналоги. Также рассматривается возможность создания беспилотных систем для использования на аэродроме, добавили представители аэропорта.
В числе оборудования, которое будет обслуживать новый центр, — аэродромные пылесосы, багажные тягачи и др.
Ранее мы сообщили о том, что количество рейсов из Петербурга в Стамбул увеличат в январе.
Фото: Аэропорт Пулково
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