Количество рейсов из Петербурга в Стамбул увеличат в январе

На данный момент из Пулково в аэропорт имени Сабихи Гекчен выполняется один рейс ежедневно, однако с начала следующего года частота полетов увеличится до двух в сутки.

С 6 января авиакомпания Pegasus Airlines планирует увеличить число рейсов между Петербургом и Стамбулом. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы аэропорта Пулково.

На данный момент из Пулково в аэропорт имени Сабихи Гекчен выполняется один рейс ежедневно, однако с начала следующего года частота полетов увеличится до двух в сутки.

Новый рейс будет отправляться из Пулково в 02:30 ночи, а прибывать в Стамбул в 06:25 утра по местному времени. Такое раннее прибытие позволит пассажирам удобно пересаживаться на международные рейсы в различные страны мира.

Ранее мы сообщили о том, что вылетевший в Москву самолет SSJ-100 экстренно вернулся в Пулково.

Фото: Piter.TV