В Петроградском районе появится Центр ремесел для ребят с инвалидностью

Проект реализуют в этом году, до начала учебного года.

В Петроградском районе появятся трудовые мастерские для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. К реализации инициативы проекта "Твой бюджет" приступят в этом году, сообщила пресс-служба районной администрации.

Создать центр ремесел предложила Наталия Дубровенская. Она будет работать на базе школы №25. Ребята с ОВЗ получат трудовые навыки. На данный момент согласована согласована проектно-сметная документация, проведены конкурсы и выбран подрядчик, который будет проводить в школе ремонт.

Программа обучения рассчитана в среднем на один год, в течение которого ребят будут не только учить ремеслам, но и оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе психологическую. К тому же у родных и близких учеников будет замечательная возможность присутствовать на занятиях и совместно учиться новому. Наталия Дубровенская.

Ремонт пройдет летом, а в начале учебного года Центр планируют уже открыть.

Кроме того, в этом году будет реализована еще одна инициатива проекта на территории Петроградского района. Речь идет о реконструкции актового зала школы №51. Провести ее предложила Елена Сочивко.

Ранее стало известно о том, что часть команды конкурса "Твой бюджет" покидает проект.

Фото: администрация Петроградского района