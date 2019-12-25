Часть команды конкурса "Твой бюджет" покидает проект

В этом году проект еще не запускали.

Стало известно, что модераторы и консультанты конкурса "Твоего бюджета" покидают проект. При этом судьба программы в этом году до сих пор неизвестна. Информация об этом появилась в группе "Твоего бюджета" в "ВКонтакте".

Команда занималась проектом с момента его запуска, то есть с 2016 года.

Контракт Европейского университета в Санкт-Петербурге с Комитетом финансов по модерированию "Твоего бюджета" завершен. <...> Куратором "Твоего бюджета" в Правительстве города остается Комитет финансов Санкт-Петербурга. говорится в сообщении.

Инициативы-победители прошлых лет будут реализованы.

Напомним, "Твой бюджет" позволяет горожанам реализовывать их инициативы по модернизации городской среды. В 2022 власти решили изменить формат и вывести его "на новый уровень". О начала приема заявок до сих пор не было объявлено.

Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург