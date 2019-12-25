В Петербурге откроют центр помощи женщинам в сложных жизненных ситуациях

Будут организованы курсы психологической помощи и регулярные встречи. Кроме того, на базе центра будет открыта детская комната.

Центр поддержки "Феникс" скоро откроется в Петербурге для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Здесь они смогут найти помощь психолога и информацию о доступных рабочих местах, поделилась председатель Общественного совета по делам семьи и детства при администрации Центрального района Татьяна Котляревская.

Планируется предоставлять комплексную поддержку женщинам и продолжать сопровождать их после обращения. Будут организованы курсы психологической помощи и регулярные встречи. Кроме того, на базе центра будет открыта детская комната.

На данный момент проект находится на стадии разработки дизайна, и ожидается, что первая группа начнет работу уже весной 2025 года.

Кроме того, в городе работает филиал Государственного фонда "Защитники Отечества". Фонд оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, включая юридические консультации, психологическую помощь, содействие в трудоустройстве и социальную адаптацию.

Как сообщила заместитель директора филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Петербурге Татьяна Суслова, организация сотрудничает с Комитетом по социальной политике, Комитетом по труду и занятости населения, а также с Институтом социальных кураторов семей участников СВО. Работа основана на принципе единого окна: здесь можно получить бесплатные юридические и психологические услуги. Также работают специалисты социального фонда и медико-социальной экспертизы. Каждую семью курирует персональный координатор. В городе таких специалистов насчитывается около 100 человек.

Ранее мы сообщили о том, что в ыплаты на улучшение жилищных условий получат примерно 5,4 тыс. петербургских семей к концу года.

Фото: unsplash (Becca Tapert)