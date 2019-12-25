В Парголово появится Центр обработки данных "Xelent-2"

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил архитектурный облик нового Центра обработки и хранения данных "Xelent-2", который разместится в производственно-складском квартале поселка Парголово, северо-восточнее развязки КАД с Выборгским шоссе. Проект разработан компанией ООО "Элайд" по заказу АО "Атомдата-Центр".
Как рассказал портал "Строительный Петербург", ЦОД "Xelent-2" станет важным объектом для развития цифровой инфраструктуры города.
Ранее петербуржцам представили облик поликлиники и центра обработки данных в Шушарах.
Фото: КГА
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