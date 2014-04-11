В Красногвардейском районе откроется пространство "НОТА"

Это будет место, где встречаются книги, выставки и мультимедиа, предоставляя посетителям разнообразное и интересное времяпрепровождение.

В Красногвардейском районе скоро откроет свои двери уникально-новый библиотечно-культурный центр под названием "НОТА". Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Библиотека будет включать взрослый, детский и нотный фонды, общий объем которых составляет 90 000 изданий. Также здесь будут организованы различные коворкинги, такие как музыкальный, поэтический и печатный. Здесь посетителям будут предложены удобные места для работы, чтения и отдыха.

Авторские пространства будут использоваться для проведения выставок в различных необычных ракурсах. Зал с тремя проекционными стенами сможет вместить до 50 посетителей, которые смогут насладиться представленными экспозициями.

Пространство для проведения конференций будет оборудовано всем необходимым для онлайн-трансляций 360°..

Ранее сообщалось, что на Херсонской улице в Петербурге откроют новое гастрономическое пространство.

Видео: вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский