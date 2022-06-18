На Херсонской улице в Петербурге откроют новое гастрономическое пространство

Инвестиции в проект составили порядка 150 млн рублей.

В декабре в Петербурге на Херсонской улице откроют новое гастрономическое пространство BackYard площадью 1,2 тыс. "квадратов". Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу проекта.

Пространство запускают девелопер Северной столицы Андрей Кошкин и соучредитель Sapiens Амрах Панахбейли. Инвестиции составили порядка 150 млн рублей.

В пространстве представят азиатскую, грузинскую, итальянскую и ближневосточную кухни. Кроме того, заработают заведения с круглосуточными завтраками, кофейни, винный магазин и бар, корнер с бабл-чаем и цветочная лавка. В числе резидентов – пекарня Kuta Bakery, лапшичная Ossu, кофейня Bolshe Coffee, ресторан "Мука & вода".

При выборе района для анализа мы использовали данные каршерингов, расположение бизнес-центров, отелей, культурных достопримечательностей и ЖК. Выигрышным в этом плане стал район площади Александра Невского – тут всего в достатке, но ранее не было достойного предложения по гастрономической составляющей. Амрах Панахбейли, соучредитель Sapiens

Ранее мы рассказывали о том, что новое общественное пространство открыли на набережной Леонтьевского мыса.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)