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Центр развития беспилотников заработает в ОЭЗ "Санкт-Петербург"
Сегодня, 21:00
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Центр развития беспилотников заработает в ОЭЗ "Санкт-Петербург"

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По словам Кирилла Соловейчика, Северная столица "обладает всей необходимой для этого инфраструктурой".

В ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" появится научно-производственный центр беспилотников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Кирилла Соловейчика, председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

По словам Соловейчика, Северная столица "обладает всей необходимой для этого инфраструктурой". Кроме того, он заявил, что на данный момент Петербург производит 30% всех беспилотников страны – более 20 компаний занимаются разработкой и производством БПЛА.

В первую очередь мы говорим о гражданском использовании беспилотных технологий. Петербург подал заявку о введении специального правового режима, чтобы мы могли в рамках городской мобильности использовать беспилотные технологии. 

Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы выигрывают на соревнованиях беспилотников в Новосибирской области.

Фото: Pxhere

Теги: бпла, оэз санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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