Петербуржцы выигрывают на соревнованиях беспилотников в Новосибирской области

Состоялся масштабный интенсив, собравший более 1,6 тысячи участников из 60 регионов России.

В рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг – 2023", проходившего в Новосибирской области, жители Северной столицы заслужили высокие звания победителей и призеров в соревнованиях по беспилотным авиационным системам (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Команда Северной столицы, включающая в себя студентов и преподавателей таких учебных заведений как ЛЭТИ, Военмех, университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, ГУАП и технический колледж управления и коммерции, продемонстрировала впечатляющее мастерство в более чем 40 индивидуальных и командных соревнованиях беспилотников. Среди 18 соревнований, где команда приняла участие, они завоевали 10 первых мест, 3 вторых места и 5 третьих мест.

Соревнования были проведены в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, подчеркивая важность развития сферы беспилотных авиационных систем для национальных технологических и научных целей.

Ранее сообщалось, что в сети появились кадры атаки беспилотника в Калужской области.

Фото: сайт "Архипелаг – 2023"