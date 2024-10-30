Цены падают, спрос растет: как изменился рынок подержанных кроссоверов в 2025 году

В первом полугодии 2025 года цены на популярные трех- и пятилетние кроссоверы – Toyota RAV4, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Mazda CX-5 – снизились в среднем на 5-10%.

Рынок подержанных кроссоверов в России продолжает адаптироваться к новым условиям – с начала 2025 года спрос на SUV только вырос, несмотря на снижение цен. Бывшие лидеры продаж, теперь недоступные в автосалонах, перекочевали на вторичный рынок, где по-прежнему вызывают интерес у покупателей.

По данным портала 110km.ru, в первом полугодии 2025 года цены на популярные трех- и пятилетние кроссоверы – Toyota RAV4, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Mazda CX-5 – снизились в среднем на 5-10%. Главные причины – сезонные колебания и рост количества предложений.

Toyota RAV4: подешевела сильнее всех

Одна из самых популярных моделей в своем сегменте – Toyota RAV4 – за первые пять месяцев года потеряла в цене до 13%. Так, автомобили 2020 года подешевели на 12%, с 3,48 до 3,05 млн рублей. Машины 2022 года подешевели еще сильнее – на 13%, до 2,88 млн рублей. Это объясняется высокой конкуренцией на вторичке и появлением большего количества машин с пробегом.

Hyundai Creta: минимальные потери

Hyundai Creta показывает наилучшую ценовую устойчивость. Версия 2022 года подешевела всего на 3% – с 2,35 до 2,29 млн рублей. Автомобили 2020 года потеряли 8% стоимости, опустившись до отметки в 1,9 млн рублей. Такая динамика указывает на высокую ликвидность модели и устойчивый интерес со стороны покупателей.

Volkswagen Tiguan: умеренное снижение

Volkswagen Tiguan сохраняет позиции в сегменте "разумный выбор". Авто 2020 года упали в цене на 4% (до 2,68 млн рублей), машины 2022 года – на 7% (до 2,86 млн). Интерес к немецкому бренду остается стабильно высоким, особенно среди тех, кто ищет баланс между комфортом и надежностью.

Kia Sportage: цены просели на фоне конкуренции

У Kia Sportage стоимость автомобилей 2020 года снизилась на 9% – с 2,6 до 2,36 млн рублей. Более новые экземпляры 2022 года потеряли 5%, остановившись на отметке 2,86 млн. Основной причиной эксперты называют насыщение рынка предложениями от частных владельцев и малых автосалонов.

Mazda CX-5: трехлетки дешевеют быстрее

Mazda CX-5 показала обратную тенденцию: автомобили 2022 года подешевели сильнее, чем 2020-го. Средняя цена трехлетней машины снизилась на 9%, до 2,75 млн рублей. А пятилетней – на 6%, до 2,72 млн. Это может говорить о готовности владельцев расставаться с машинами среднего возраста, когда техническое состояние еще остается на уровне.

Что это значит для покупателей

Цены на подержанные кроссоверы снизились, но интерес к ним не ослабевает. Автомобили 2020 года выглядят особенно выгодно – они уже прошли период максимальной амортизации, но остаются достаточно свежими по технической части и комплектациям.

Однако эксперты напоминают: при покупке важно внимательно изучить историю эксплуатации, проверить юридическую чистоту и техническое состояние автомобиля.

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Фото: unsplash (Karen Kasparov)