Как действовать при ДТП с мотоциклистом: простая инструкция, которая может спасти жизнь

Эти простые действия не требуют медицинского образования, но могут сыграть ключевую роль в спасении жизни.

Если вы оказались рядом с местом аварии, особенно с участием мотоциклиста, главное — не паниковать. В такие минуты важно сохранять хладнокровие, быстро оценить обстановку и знать, что делать. Даже базовые знания могут сыграть решающую роль до приезда врачей. Портал 110km.ru приготовил инструкцию.

Сохраняйте спокойствие

Не поддавайтесь эмоциям. Ваша уверенность и собранность важны для тех, кто пострадал. Сделайте глубокий вдох, сосредоточьтесь и действуйте по шагам.

Обезопасьте место ДТП

Если вы на автомобиле — припаркуйтесь на безопасном расстоянии, включите аварийку и выставьте знак аварийной остановки: в городе — за 15 м, за городом — за 30 м. Если вы на мотоцикле, используйте подручные средства, чтобы обозначить зону аварии. Взмахивайте рукой вверх-вниз — это международный сигнал торможения, он более понятен другим водителям.

Проверьте место аварии

Посчитайте, сколько машин и людей участвовали в аварии. Если один из участников — мотоциклист, проверьте, был ли пассажир (подсказкой могут служить опущенные задние подножки). Обратите внимание на запах бензина, дым или огонь — при таких признаках немедленно выключите зажигание.

Оцените состояние пострадавших

Проверьте пульс и дыхание. Постарайтесь заговорить с человеком, возможно, он в сознании. Если дышит и пульс есть — не трогайте его. Переворачивать и поднимать человека категорически запрещено, особенно если есть подозрение на травмы позвоночника.

Не снимайте шлем

Если пострадавший — мотоциклист, ни в коем случае не снимайте с него шлем. Это может нанести непоправимый вред при травмах шеи. Дождитесь медиков — они сделают это правильно.

Вызовите помощь и распределите задачи

Позвоните по номеру 112 или 103, сообщите точный адрес, число пострадавших и их состояние. Попросите других очевидцев помочь: кто-то может направлять транспорт, кто-то следить за пострадавшим, кто-то поддерживать связь с экстренными службами.

Не трогайте вещи на месте происшествия

Не убирайте обломки, личные вещи или транспорт — они могут быть важны для расследования. Ваша задача — помочь, не мешая следствию.

Эти простые действия не требуют медицинского образования, но могут сыграть ключевую роль в спасении жизни.

После смертельной аварии с машиной полиции и байкером в Петербурге задержан водитель авто.

Фото: unsplash (Mehmet Talha Onuk)